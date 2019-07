Frygtelige forhold - mand faldt af fly og ned i have i London

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 1. juli 2019 kl. 20:43Det er efterhånden udenfor enhver fantasi at forestille sig måder, hvorpå folk forsøger at flygte fra jammerligheden til europæiske lande. I weekenden forsøgte en mand sig med 9 timer på landingstellet på et fly fra Kenya til England. Kort før landing i London faldt han af og ned i en have. Hvor han blev fundet død.En ny tragisk begivenhed, der bør sætte tanker igang hos alle, der vil andre mennesker noget godt.