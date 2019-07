Igen en løst siddende kniv - ung mand stukket ned

Mandag 1. juli 2019 kl. 20:07En 29-årig mand befinder sig nu på sygehus, efter at han sent i eftermiddag blev stukket ned foran et supermarked i midtsjællandske Tølløse. I aften er en 20-årig mand anholdt mistænkt for at være gerningmanden. De nærmere omstændigheder omkring det brutale overfald foreligger endnu ikke.Kniv-offeret er ifølge aktuel info udenfor livfare. Men ugerningen er desuden et nyt udtryk for, hvor løst knivene sidder hos de unge.