Ny tudetosset politijagt med skud, der ramte fører af bil

Mandag 1. juli 2019 kl. 12:25Det er kun et par døgn siden en politijagt på unge i en bil endte med skud (uden at nogen blev ramt) i nordsjællandske Gilleleje. Nu har historien gentaget sig i det sydjyske, hvor det dog gik endnu værre. Føreren af den flygtende bil blev beskudt af politiet under kørsel og ramt i skulderen. Han befinder sig på sygehus.Der var 4 mænd i bilen. De havde været på noget så gement som et tøjkup i domkirkebyen Ribe midt i nat umiddelbart før politiets jagt på dem. Først 20 km for fuld drøn og så skud...En ny tudetosset politijagt, der er ilde varsel om politistatens udvikling i Danmark - uacceptabel og i strid med dansk kultur.