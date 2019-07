Århus-historien fortsætter - byens letbane stoppet

Mandag 1. juli 2019 kl. 10:09Om den nogensinde kommer til at fungere som tilsigtet, må snart siges at være et spørgsmål, hvis besvarelse hører til i fantasiens verden. Historien om letbanen i Århus fortsætter i dag med et nyt sammenbrud. Der kører slet ingen tog/sporvogne som følge af problemer med signalsystemet.Alle tog er indstillet på alle strækninger. Så må man igen over i de "gode gamle busser" - de kører.