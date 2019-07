Stort anlagt festival blev ikke til noget - arrangører anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 1. juli 2019 kl. 00:57En stort anlagt festival i den nordøst belgiske provinsby Lommel i weekenden blev ikke til noget. Ingenting fungerede, og dertil kom den enorme skandale, at politiet mødte op og anholdt mindst 3 af arrangørerne for svindel i million klassen bl.a. hvidvask og bedrageri.Festivalen, der om ikke andet kan besøges på www.vestiville.be - blev afholdt første gang i 2013. Det var første gang Lommel skulle være værtby for festivalen, men det blev altså ikke til noget.