Usædvanlig brand i sommervarmen - varmeværk i Nørre Alslev i flammer

Søndag 30. juni 2019 kl. 16:59Det er nærmest helt ironisk at skulle berette om en brand i varmeværket i Nørre Alslev på Nordfalster. Værket står i flammer her midt i sommervarmen, men øjensynligt har et stort antal brandfolk indtil videre haft succes med at holde ilden borte fra varmeværkets store halmlager. Ilden er ifølge aktuel info opstået i noget tagpap, men hvordan det er sket, er endnu uklart. Ilden havde godt fat, da brandvæsenet nåede frem, hvorfor der blev tilkaldt assistance fra andre stationer. Det ret store fjernvarmeværk er beliggende i erhvervområdet i den østlige ende af byen. Der er ikke umiddelbart fare for, at ilden vil brede sig til andre bygninger.Også lidt ironisk fremgår det af fjernvarmeværkets website, at der lige nu ikke er driftforstyrrelser. Om det kommer i forhold til forbrugerne er en af de ubekendte faktorer, imens branden raser.