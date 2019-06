Donald Trump første USA præsident i Nordkorea

Søndag 30. juni 2019 kl. 09:20Den amerikanske præsident Donald Trump er manden, der springer over "sin egen skygge", når det er nødvendigt - og nu har han gjort det igen. Ved at betræde nordkoreansk jord under et helt uventet besøg med landets leder Kim Jong-un. De 2 mødtes i grænseområdet til Sydkorea. Ingen anden amerikansk præsident har været i Nordkorea.Umiddelbart efter krydsede den nordkoreanske leder grænsen til Sydkorea og mødte dette lands præsident Moon Jae-in.Den overraskende "happening" fandt sted i kølvandet af det internationale økonomiske topmøde G20 i Japan.