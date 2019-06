Fremmedhad er det nye sort i Italien - bekæmper flygtninge

Lørdag 29. juni 2019 kl. 23:40Denne weekend har budt på en ny umenneskelig konflikt i det konfuse EU. En ret uskyldig aktion i Middelhavet under ledelse af en 31-årig tysk kvinde som kaptajn på et redningskib har bragt den italienske regering helt op i det sorte felt hvad fremmedhad angår. Hun er anholdt.Fordi den unge kvinde sejlede 40 reddede flygtninge til den italienske ø Lampedusa. En krighandling, jamrer italienerne. Tyskerne beroliger og løfter samtidig en pegefinder - pas på med at kriminalisere hjælpeorganisationer og deres indsats i eksempelvis Middelhavet.De 40 flygtninge rejser for en stor dels vedkommende videre fra Lampedusa til andre EU-lande. Frankrig tager imod 10, er det oplyst.