Motorcyklist i livfare efter påkørsel på motorvej

Lørdag 29. juni 2019 kl. 18:33En ikke nærmere identificeret mand på motorcykel befinder sig i livfare på universitetsygehuset i Århus, efter at han i aftes blev påkørt på den jyske motorvej E45 nær Skanderborg. En bil med en 28-årig mand ved rattet trak ud i 2. spor og ramte motorcyklisten.Årsagen til den unge mands kørsel var, at der opstod kø på motorvejen, og denne havde han øjensynligt opdaget for sent og skyndte sig at trække ud i sporet til venstre.