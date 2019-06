Ny tudetosset politijagt på unge i bil - politiet skød også

Lørdag 29. juni 2019 kl. 11:04Det er helt galt, som politijagter på biler med unge mennesker udvikler sig. I nat et nyt tudetosset eksempel, som sluttede i nordsjællandske Gilleleje. Hvor 2 unge kolliderede med et busskur, og der derefter også blev skudt efter dem af politiet. Det er total udansk kultur.De 2 unge var en mand på 18 år og en dreng på 15 år. Om årsagen til en lang politijagt efter bilen med dem foreligger ingen oplysninger. Til alt held kom ingen noget til under aktionen og politiets skyderi ved 2-tiden.