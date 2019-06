Højeste temperatur nogensinde i Frankrig - de røde lamper tændt

Lørdag 29. juni 2019 kl. 00:12Hedebølgen i adskillige europæiske lande har skabt rekord i Frankrig. Der fredag målte den højeste temperatur nogensinde med 45,9 grader i middelhavbyen Gallargues-le-Montueux. Samtidig er de røde advarsel lamper tændt i store dele af landet. Alle er i risiko for at bukke under for varmen, lyder advarslerne.Den tidligere varmerekord blev sat i 2003, hvor en stort antal franskmænd blev dødeligt ramt af varmen. Den tragedie gør man lige nu alt for at undgå gentagelse af.