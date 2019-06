Cyklist kørt ned og dræbt af uopmærksom ældre bilist

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 28. juni 2019 kl. 22:13En 64-årig mand på cykel blev i eftermiddag dræbt på stedet, da han blev påkørt bagfra af en uopmærksom ældre bilist på en vej ved landsbyen Ørnhøj 15 km syd for vestjyske Holstebro. I stedet for at have øjnene rettet mod vejen, beskæftigede den 75-årige mand ved rattet sig med noget andet inde i bilen.Som følge heraf trak han ubevidst mod højre og ramte så pludselig cyklisten - og den skæbnesvangre ulykke var et faktum.