Fugleinfluenza ved Næstved og 3.000 ænder må aflives

Fredag 28. juni 2019 kl. 17:12Der er konstateret fugleinfluenza (H5) i en besætning på 3.000 gråænder i Fuglebjerg ved Næstved. Derfor er man straks gået igang med at aflive og destruere de mange ænder. Det sker for at forebygge noget meget alvorligere ved smitte af andet fjerkræ. Så iler sygdommen nemlig fra den ene besætning til den anden.Omgående er der indført en zone med særlige forholdregler. Den er på 1 km i radius med den sygdomramte besætning som centrum.