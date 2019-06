Kvinde på motorcykel dræbt

Fredag 28. juni 2019 kl. 12:59En 41-årig kvinde på motorcykel er i morgenstunden død af de meget alvorlige kvæstelser, hun i aftes pådrog sig ved en voldsom ulykke i et naturområde nær fjorden ved østjyske Mariager. Hun kolliderede i et vejsving med en bil. Såvel motorcykel som bil brød i brand.Som passager havde kvinden sin 10-årige søn, der blev lettere kvæstet ved kollisionen i lighed med bilens fører. Efterfølgende kørte en anden motorcykel med et ungt par ind i bilen, og de blev også lettere kvæstet.Det er endnu uoplyst, hvorledes den frontale kollision mellem kvinden på motorcyklen og bilen kunne ske. Altså hvem der var kørt over i den forkerte vejbane.