Mand druknet under badning fra strand iagttaget af konen

Torsdag 27. juni 2019 kl. 21:30En 51-årig mand druknede i aften under badning i Århusbugten ud for stranden ved Skåde syd for den jyske hovedstad. Han var ledsaget af sin kone, der således oplevede tragedien på nærmeste hold. Tilkaldt redning fik manden bjærget på land, men kunne intet stille op. Han var død.Den umiddelbare antagelse er, at manden var blevet akut syg under sin svømmetur.