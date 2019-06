Cyklist kørt ned - er nu død

Torsdag 27. juni 2019 kl. 21:12En 79-årig mand på cykel, som i går eftermiddag blev kørt ned på en lokal vej 5 km fra vestjyske Varde, er i dag død af de livfarlige kvæstelser, han blev påført. Bilisten i en 4-hjultrækker med lad flygtede efter ulykken og er ikke fundet til trods for intensiv eftersøgning.Politiet sætter liden til, at bilisten giver sig til kende, eller at nogen har observeret noget, der kan bringe vedkommende frem i lyset.