Solbadende turister kørt ihjel

Torsdag 27. juni 2019 kl. 18:29En 71-årig beruset mand er blevet anholdt for ved floden Columbia River i det nordlige Amerika at have kørt et tysk turist-ægtepar ihjel. Manden mistede herredømmet over sit køretøj og bragede direkte henover de solbadende tyskere, der blev dræbt på stedet.Det ikke nærmere identificerede tyske ægtepar var kort forinden ankommet til det amerikanske kontinent for at aflægge familiebesøg.