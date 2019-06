Ny regering med 20 hoveder tiltræder - radikale får travlt

Torsdag 27. juni 2019 kl. 09:52Den nye danske regering med 20 hoveder tiltræder i dag. Listen med navnene kan læses på www.statsministeriet.dk under "Regeringen Mette Frederiksen". Et person galleri, der ikke rummer store overraskelser, men giver travlhed i Det Radikale Venstres gemakker. For at holde regeringen til forpligtelsen om "en ny retning" for Danmark.Det bliver en vanskelig proces at skabe fodslaw blandt de 4 partier bag den socialdemokratiske mindretal regering. Endnu vanskeligere - måske umuligt - at skabe "en ny retning".