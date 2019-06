Flystyrt under nødlanding - piloterne dræbt

Torsdag 27. juni 2019 kl. 08:27Oplysningerne omkring et dramatisk flystyrt under nødlanding i Nizhneangarsk i det østlige Rusland er endnu sparsomme og usikre. Flyet med 42 passagerer ombord styrtede angiveligt ned kort før det nåede landingbanen og brød i brand. 2 piloter blev dræbt og adskillige passagerer kvæstet.Flyet fik problemer umiddelbart efter start, hvorfor piloterne besluttede at vende tilbage til lufthavnen. Der gik det altså galt kort før landing.