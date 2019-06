Danmarkhuset i Paris i brand

Onsdag 26. juni 2019 kl. 23:42Hvor galt det står til er endnu uvist, men Danmarkhuset på Avenue des Champs-Elysées i Paris er i aften brændt. Huset, der blev indviet i 1955, har til formål at fremme omverdenens kendskab til Danmark. Et stort opbud af redningfolk og brandbiler prægede området tæt på Triumfbuen.Der er i øjeblikket en særudstilling af altertavle skitser i Danmarkhuset. Værkerne skulle være reddet ud under branden.