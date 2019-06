Ung mand druknet under svømmetur med venner

Onsdag 26. juni 2019 kl. 20:10En 24-årig mand er druknet under svømmetur med sine venner i Buresø ved nordsjællandske Slangerup. Tragedien tog sin begyndelse i går eftermiddag, da han pludselig forsvandt under svømmeturen. Tilkaldt redning fik ham genoplivet og fløjet til Rigshospitalet i København.På sygehuset kæmpede lægerne for at redde hans liv, men i morgenstunden måtte man opgive og erklære den unge mand død.