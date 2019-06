En ny regering - socialdemokratisk mindretal funderet på 4-parti flertal

Onsdag 26. juni 2019 kl. 10:09I Danmark ser en ny regering nu dagens lys. Et socialdemokratisk mindretal lægger hoveder til og funderes på et 4-parti flertal. De 3 andre er de radikale, SF og Enhedslisten. Statminister bliver Mette Frederiksen (billedet), og det er indtil videre det eneste navn, der kendes. Der ligger et papir om hensigten/retningen for flertallets politik til grund for regeringens arbejde. Hvilket bliver en krævende proces, fordi der til stadighed skal forhandles om den konkrete udmøntning af de 4 partiers hensigter. Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne får sværest ved at finde fodslaw. Fordi Socialdemokraterne i vid udstrækning har taget Dansk Folkeparti nationalistiske holdninger til sig.Ministerlisten ventes præsenteret i morgen.