Person indebrændt i villa - flere andre blev reddet ud

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 21:46En endnu ikke identificeret person er i aften indebrændt i en villa midt i nordsjællandske Hornbæk. Flere andre blev reddet ud af det brændende hus og har øjensynligt ikke lidt fysisk overlast. Brandvæsenet er stadig ifærd med at pøse vand på brandtomten for at få den afkølet.Politiet vil herefter foretage undersøgelser i forsøg på at fastslå brandårsagen.