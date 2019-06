Alle banker har snydt deres investering kunder

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 10:37Om det kommer til oprydning i den betændte banksektor er nok tvivlsomt, selvom finanstilsynet rasler med sablen. Over at alle banker sandsynligvis har snydt deres investering kunder med for høje gebyrer, og det skal der ryddes op i. Sådan som Danske Banks nye direktør har iværksat af egen drift.Kunderne skal være i højsædet i Danske Bank - en god strategi, som vil vise sig også at være lønsom. Men det er jo ikke ligefrem den indstilling, der i dag er kendetegnende for bankerne. Derfor vil de fleste nok modsætte sig finanstilsynets fokus på de for høje gebyrer.Iøvrigt eksisterer også for høje gebyrer på andre helt normale bankkonto områder, så der er nok at tage fat på.