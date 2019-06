Italiensk mafiaboss på fri fod - forsvundet fra fængsel

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 04:57En 52-årig italiensk mafiaboss (Rocco Morabito) er igen på fri fod, efter at han er forsvundet fra et fængsel i sydamerikanske Uruguay, hvor han blev indsat efter anholdelse i 2017. Siden har italienerne forgæves forsøgt at få ham udlevet - og nu er det jo helt umuligt. Der lyder stærk kritik fra Italien.Mafiabossen forsvandt sammen med 3 andre gennem et hul i fængslets tag i weekenden. Rocco Morabito menes at være en af de største smuglere af kokain til Europa.