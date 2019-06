Børneopdrager død

Tirsdag 25. juni 2019 kl. 00:34Sundhedplejerske og forfatter Sigrid Riise er død 86 år. Hun var den fagligt velfunderede med stor interesse for børn, som gav hele Danmark råd om børneopdragelse og mange spørgsmål i forholdet mellem børn og forældre. Det skete via jobbet, via radio/TV og via forfatterskab og foredrag.Sigrid Riise blev født i nordøstjyske Kongerslev, men blev uddannet sygeplejerske og sundhedplejerske og arbejdede som såden i København. I TV var hun vært i børnetimen for voksne i hele 15 år. Hun skrev adskillige bøger om børneopdragelse.