Ny bankdirektør er gået igang med at rydde op - 87.000 kunder blev snydt

Mandag 24. juni 2019 kl. 23:08Da hollænderen Chris Vogelzang (billedet) ved månedskiftet placerede sig i stolen som øverste bankdirektør i Dansk Bank var det med bevidsthed om, at der forestod en opgave med at genoprette bankens renomme. Han er gået igang - i dag har han meddelt, at 87.000 investering kunder er blevet snydt med for høje gebyrer, og konsekvent er den ansvarlige direktør smidt på porten. Det er chefen for bankens danske aktiviteter Jesper Nielsen, som var midlertidig topchef i Danske Bank i den mest turbolente tid fra sidste efterår og henover vinteren. Han er sendt hjem (fritstillet). Den nye bankdirektør gentager samtidig sine udtalelser ved sin tiltræden:"Kunderne skal være udgangpunkt for alt, hvad vi gør. Vi skal hver eneste dag arbejde på at sikre, at vi kan tilbyde vores kunder en ordentlig rådgivning og produkter, der lever op til deres behov."Det er nye toner fra en bank. Det bliver interessant, om Chris Vogelzang kan stå distancen. I spidsen for over 20.000 ansatte, der i mange tilfælde skal ændre kultur.