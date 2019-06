2 tyske jagerfly styrtet ned og den ene pilot blev dræbt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 24. juni 2019 kl. 18:39Ekstreme øvelser i luftrummet over nordtyske Mecklenburg-Vorpommern (hvor Rostock er hovedbyen) endte i eftermiddag i en katastrofe. 2 jagerfly styrtede ned, og den ene pilot blev dræbt, mens den anden endte hængende i sin faldskærm i en trætop, men reddet. Et 3. jagerfly iagttog det hele.De nærmere omstændigheder omkring flystyrtene er endnu ikke belyst, men det tyske luftvåben har bekræftet ulykken, og at flyene hørte til i kategorien "Eurofighter". De gik begge op i flammer efter styrtet. Alle priser sig samtidig lykkelig over, at ingen på landjorden blev involveret.