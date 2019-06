Mand dræbt under sin traktor i forbindelse med græsslåning

Mandag 24. juni 2019 kl. 18:13En 73-årig mand blev sidst på eftermiddagen dræbt under sin traktor i forbindelse med græsslåning i en have i et naturområde 10 km fra nordjyske Ålborg. Af endnu uforklarlige grunde kom manden under det ene traktorhjul og blev klemt ihjel. Tilkaldt redning kunne intet stille op.Den tragiske ulykke efterforskes yderligere, fordi man gerne vil kende enkelthederne, og fordi der var tale om en arbejdulykke.