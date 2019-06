Sankt Hans bål antændte brand - 3 længer ligger i aske

Søndag 23. juni 2019 kl. 23:34Gårdens 3 længer er lagt i aske, men stuehuset reddet. Det er situationen lidt før midnat efter en heftig brand i en stråtækt landejendom ved Nørager mellem nordjyske Hobro og Års i aften. En brand antændt af gløder, som fløj til taget fra et Sankt Hans bål. En bedrøvelig aften for familien på gården.Gårdens beboere begyndte straks at pøse vand på stuehusets tag ved hjælp af haveslanger, indtil brandvæsenet nåede frem og tog fat med mere robuste slanger. Som følge heraf lykkedes det at redde stuehuset fra flammerne.