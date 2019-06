Advarsel om hundesyge - vaccination nødvendig

Søndag 23. juni 2019 kl. 20:39Der er lidt specielle forhold for hundeejere lige nu i den nordjyske limfjordby Skive. Hvor der advares om hundesyge, som lynhurtigt kan slå kæledyrene ihjel. Derfor skal man ikke gå tur med sin hund, hvis ikke den er vaccineret mod hundesyge. 3 ræveunger er fundet døde af hundesyge, hvilket har ført til advarslen.Den kommer fra Dyrenes Beskyttelse, som præciserer, at hundesyge er meget smitsom og dødbringende for folks kæledyr/hunde.