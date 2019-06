Flere villaer brænder ned

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 23. juni 2019 kl. 13:48En usædvanlig søndag middag kan man roligt karakterisere det for ejerne af et par villaer i den østjyske by Hinnerup mellem Randers og Århus. 2 villaer står i flammer og brænder øjensynligt ned. Årsagen til den heftige brand foreligger endnu ikke oplyst, men der advares mod røgen derfra.Ifølge aktuelle meldinger er ingen kommet noget fysisk til ved branden. Ilden begyndte i det ene hus og bredte sig efterfølgende til nabohuset.