Lille fly styrtet ned under eftersøgning af druknet

Lørdag 22. juni 2019 kl. 22:27Det natlige drama i Nordsøen ud for den sydnorske kyst, hvor en mand faldt overbord fra en færge fra nordvestjyske Hirtshals til Bergen og Stavanger og druknede, fik til aften en ny dimension. Da et lille fly med 3 ombord styrtede ned under eftersøgning af liget af manden.De 3 blev fundet, bjærget og fløjet på norsk sygehus. Deres tilstand kendes ikke. Samtidig blev eftersøgningen af den druknede mand indstillet.