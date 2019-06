Dansker fundet død i garage på middelhavøen Malta

Lørdag 22. juni 2019 kl. 13:24En 53-årig dansk mand er fundet død i en garage på hovedøen i middelhavstaten Malta. Politiet efterforsker fundet af manden for at afdække, om der har fundet noget kriminelt sted. Manden flyttede for 7 år siden til Malta. For nogle uger siden forsvandt han og blev efterlyst på øen.Politiet er indtil videre tilbageholdende med oplysninger. Man efterforsker intensivt, og der er planlagt obduktion af liget.