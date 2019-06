Mange gjort hjemløse af heftig brand i stor beboelse ejendom

Lørdag 22. juni 2019 kl. 13:02Brand i en stor beboelse ejendom på Amager i København i formiddag har gjort mange hjemløse. Beboerne i mindst 3 opgange blev straks evakueret, fordi ilden bredte sig med lynets hast og udbrændte tagetagen på hele ejendommen. Ilden var opstået i et køkken på 3. sal.Flammerne stod op igennem taget, og de mange brandfolk kunne kun bekæmpe ilden fra stigevogne. Branden var sidst på formiddagen bragt under kontrol. Ingen kom øjensynligt noget fysisk til under branden. Til gengæld skal der findes en ny bolig til mange.