Mand druknet i Nordsøen efter fald overbord fra færge

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 22. juni 2019 kl. 08:19En ikke nærmere identificeret mand som passager på en færge fra nordvestjyske Hirtshals til Bergen og Stavanger i det sydlige Norge druknede i nat i Nordsøen, da han faldt overbord fra en færge. I timer forsøgte man at finde ham, men i morgenstunden blev det opgivet at bjærge ham i live. Nu venter man på, at liget dukker op.De nærmere omstændigheder omkring ulykken kendes endnu ikke.