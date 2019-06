Afstraffet med kosteskaft og derefter stukket med kniv

Fredag 21. juni 2019 kl. 09:14En mand kom sent i går eftermiddag under "kyndig" behandling af en 26-årig kvinde og en dobbelt så gammel mand i landsbyen Højslev nær den nordjyske limfjordby Skive. Først blev han afstraffet med et kosteskaft og derefter stukket et par gange med en kniv. I nat er han blevet opereret, men han overlever den brutale behandling.Årsagen til overfaldet får kvinden og den 52-årige mand i dag lejlighed til at forklare, når de fremstilles i grundlovforhør. De blev nemlig anholdt umiddelbart efter den simple korporlige afstraffelse af manden.