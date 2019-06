Kæmpe demo og storm mod parlamentet i Georgien

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 20. juni 2019 kl. 23:14Den østeuropæiske stat Georgien, hvor den russiske despot Josef Stalin blev født, er i oprør. Over en russisk politiker, som i dag havde adgang til at tale i og for landets parlament. Det førte til kæmpe demo i hovedstaden Tbilisi og regulær storm mod parlamentet. Man kræver nu parlamentets formands afgang.Protesterne er desuden klart rettet imod Rusland (de 2 lande var i decideret krig for kun 10 år siden) - og det kan meget vel udvikle sig til noget stort og langvarigt.