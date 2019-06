Webshop og møbelfirma i Ringsted er konkurs

Torsdag 20. juni 2019 kl. 21:32Webshoppen casanova.dk og butikken Casanova, Nørregade 39 i Ringsted, er konkurs. En sædvanligvis veldrevet virksomhed har smækket døren i som følge af faldende omsætning. Man giver grave- og renoveringarbejde i den midtsjællandske by skylden herfor.Ejerne oplyser i forbindelse med den triste konkurs, at man nok kunne have klaret en kortere periode med omsætning nedgang, men ikke de mange måneder, det indtil nu har varet. Derfor er det slut.