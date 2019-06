Meget farlig udvikling i mellemøstlig krudttønde - USA flydrone skudt ned

Torsdag 20. juni 2019 kl. 11:04Det iranske præstestyre har ingen respekt for noget eller nogen som helst. Respekterer følgelig heller ikke mennesker og deres rettigheder. En farlig aktør med 82 millioner indbyggere i den mellemøstlige krudttønde. I dag har landet skudt et amerikansk dronefly ned i internationalt luftrum over Hormuzstrædet. Iranerne hævder, at nedskydningen fandt sted i iransk luftrum. USA har oplyst identiteten af det nedskudte dronefly som et MQ-4C Triton. Den nye iranske aktion er en meget farlig udvikling, som meget let kan føre til amerikansk indgriben. Den følger i kølvandet af iransk bombning af 2 olietankskibe i samme farvand for 1 uge siden.USA har netop sendt yderligere soldater til det mellemøstlige område, hvor der nu er udstationeret 10.000 mand under Stars and Stripes og befinder sig alt det militære isenkram, man kan forestille sig til "hurtig udrykning".