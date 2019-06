2 druknet da lille båd forliste i Køge Bugt i ekstremt uvejr

Torsdag 20. juni 2019 kl. 07:54Der var 4 personer i en lille båd, der lidt før midnat forliste i Køge Bugt ud for Avedøre Holme på den københavnske vestegn. 2 af dem druknede, mens de 2 andre svømmede i land og reddede livet. Forliset skete i ekstremt uvejr, og en redningaktion var meget vanskelig. Båden fik motorstop ca. 100 meter fra land.Ingen af de 4 i båden benyttede redningvest, hvilket i den vanskelige situation var med til at forværre det hele. De 2 druknede formodes at have mistet orienteringen i uvejret, hvor himmel og hav stod i ét.