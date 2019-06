Kommunaldirektør fyret

Onsdag 19. juni 2019 kl. 23:28Et flertal i magistraten (økonomiudvalget) i Frederiksberg kommune har besluttet at fyre kommunaldirektør Torben Kjærgaard (59 år) efter 7 års ansættelse. Man vil have en anden type til topjobbet på rådhuset. Han er i forbindelse med beslutningen sendt hjem fra jobbet (fritaget for tjeneste).Beslutningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, men det kommer først til at ske i næste ordinære møde i slutningen af august.