Lyn slog ned i stråtækt ejendom - brændt ned til grunden

Onsdag 19. juni 2019 kl. 22:01En stråtækt bindingværk ejendom ved Tommerup mellem fynske Assens og Odense er i aften brændt ned til grunden. Et lyn slog ned for nogle timer siden, og satte ild til hele herligheden. Familien var hjemme og slog selv omgående alarm, men intet kunne reddes fra flammerne.Ingen kom noget fysisk til under den voldsomme og alt ødelæggende brand.