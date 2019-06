Malurt i Folkemødets bæger - kvinde blev voldtaget i park

Onsdag 19. juni 2019 kl. 12:35Når mange mennesker er sammen, er der også risiko for, at ikke alt "foregår lige efter bogen". Dertil har mennesker i et vist omfang tillige "nogle dyriske instinkter". Hvilket har dryppet malurt i det bornholmske folkemødes bæger. En 18-årig kvinde har anmeldt, at hun blev voldtaget i en park i weekenden.Følgelig har politiet afspærret et område, hvor voldtægten er sket, fundet nogle mulige spor og tilkaldt særlige sporhunde. Endnu er ingen mistænkt pågrebet.