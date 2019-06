Danmark set fra den grønne gren - mens folket bliver mere forvirret

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 17:56Livet i Danmark bliver stadig mere bureaukratisk og forvirrende for hr. og fru Danmark. Eliten nyder det komplekse liv, mens folket lider under manglende forståelse af, hvad der sker - og af det svulmende antal regler. Regler og regler vælter nedover alle, og kun dem, der står bag konstruktionen forstår. Hvis de altså gør. Idet der er stadig flere eksempler på, at regler er selvmodsigende og udenfor sund fornuft og dømmekraft. Men eliten støtter sig til hinanden, hvilket dagens såkaldte vismandrapport "Dansk økonomi forår 2019" er endnu et eksempel på. Den kunne også have haft titlen "Danmark set fra den grønne gren".Der er mange gode grunde til at få ryddet op i det danske bureaukrati og få skabt en overskuelig dagligdag for alle. Den aktuelle vismandrapport er et lysende eksempel herpå. Herunder er konklusionerne - og for dem, der gerne vil læse mere, kan det gøres på www.dors.dk (de økonomiske råds website)."Fremgangen i dansk økonomi understøttes af fremgang i arbejdsstyrken, som stiger både som følge af allerede vedtagne reformer og tilgang af udenlandsk arbejdskraft.De offentlige finanser er grundlæggende sunde, men afstanden til budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. er begrænset. I 2025 er der udsigt til omtrentlig balance på de offentlige finanser.Den planlagte finanspolitik indebærer en svag stramning, hvilket vurderes at være passende i lyset af konjunktursituationen. Nye finanspolitiske initiativer og reformer bør være fuldt finansierede på kort sigt, så de ikke bidrager til at øge efterspørgselspresset.Formandskabet imødeser en nedsættelse af en pensionskommission. Kommissionen bør imidlertid ikke kun se på tidlig tilbagetrækning, men også på samspilsproblemer mellem pensioner og offentlige ydelser.Kapitalindkomst beskattes meget uensartet. I forhold til arbejdsindkomst er især beskatningen af reale renteindtægter meget høj, mens beskatningen af indkomst fra ejerboliger er meget lav. Også rentefradraget ligger på et meget højt niveau for de fleste almindelige husholdninger.Selskabsskatten medfører en række forvridninger. Mange af disse kan afhjælpes ved at indføre et fradrag for normalforrentningen af egenkapital (et såkaldt ACE-fradrag). Formandskabet anbefaler indførelsen af et sådant fradrag."