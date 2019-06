Ikea trækker i håndbremsen omkring de fysiske butikker

Tirsdag 18. juni 2019 kl. 14:57Nye store Ikea varehuse er fortid. Den svenske virksomhed-gigant har rigeligt at kæmpe med med hensyn til de allerede eksisterende butikker. Det er nye tider, hvor handlen i stigende grad foregår digitalt, og derfor trækker Ikea nu også i håndbremsen omkring de fysiske butikker.Hvilket kan aflæses af et nyt butikkoncept, som lanceres i København i efteråret. Hvor varehus-kæden åbner en kun 500 kvm butik med fokus på køkken og garderobe, men mulighed for at bestille Ikeas øvrige varer.