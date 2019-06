Ville ikke i fængsel - sprang ud af vindue i retten i Næstved

Mandag 17. juni 2019 kl. 21:20En 21-årig mand, der sigtet for vold i dag blev anholdt og fremstillet i grundlovforhør i retten i Næstved, ville bestemt ikke i fængsel. Straks efter retmødet sprang han ud af et vindue fra 1. sal og forsvandt. Politiet leder stadig efter ham, men har ingen spor.Der var netop truffet afgørelse om at varetægtfængsle ham, da han resolut traf sin beslutning om at stikke af - og gjorde det.