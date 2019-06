Skuespiller og designer død

Mandag 17. juni 2019 kl. 18:05Den amerikanske skuespiller, forfatter og designer Gloria Vanderbilt er død 95 år. Dermed er et fascinerende, men i perioder også turbolent liv slut. Der for skuespillets vedkommende tog sin begyndelse i 1954 på såvel teater som i film. Efterfølgende kom mode og parfume til, og også kunst og forfatterskab.Gloria Laura Vanderbilt, som hun var navngivet ved fødslen på Manhattan i New York, kom til verden i en overordentlig rig familie, men det førte hverken til lykke eller ro omkring hende. Tværtimod levede hun altså et turbolent liv i perioder. Omend i velstand.