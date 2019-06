Ung mand satte ild til sit rækkehus - hvorfor?

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 17. juni 2019 kl. 13:46En 30-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have sat ild til sit rækkehus i nordsjællandske Ålsgårde 10 km fra Helsingør først på formiddagen. Han blev anholdt på stedet, alt imens brandvæsenet bekæmpede ilden, der nåede at ramponere huset en del.Hvorfor den unge mand satte ild til huset er endnu uvist. Måske vil han fortælle det i et grundlovforhør, som ventes afholdt i eftermiddag.