Vinmarker mishandlet af uvejr

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 16. juni 2019 kl. 23:18Vinbønderne i det sydlige Frankrig har haft en mareridt-weekend. Uvejr har mishandlet vinmarkerne, så brutalt at en del allerede har afskrevet dette års høst. Skidt for den enkelte vinbonde og ubekvemt for Frankrig som anerkendt vinland. Også andre frugtavlere har fået vejrgudernes magt at føle.Således er der sket store og alvorlige skader på hele regioners dyrkning af bl.a. abrikoser, kirsebær og ferskner. Bøndernes økonomi bringes på sammenbruddets rand.